В Минобороны России назвали диверсией взрывы в Крыму

Во вторник утром, 16 августа, в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздались взрывы в воинской части российских оккупантов. Сначала в Министерстве обороны России назвали взрывы "инцидентом", произошедшим в результате простого возгорания на территории площадки временного хранения боеприпасов. Но впоследствии детонацию боеприпасов в оборонном ведомстве РФ назвали диверсией.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал состав военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", – информирует издание со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, в Джанкойском районе аннексированного Крыма утром 16 августа прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. Видео огромного столба дыма, которого видно из разных точек полуострова, опубликовали местные жители в Сети.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.

Известно, что именно через Джанкой по железной дороге Россия перебрасывала на юг Украины — на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей военную технику и личный состав.

Оккупационные экстренные службы сообщили, что из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма была повреждена железная дорога.

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