В Крыму ударили по воинской части оккупантов — Чубаров

Взрывы раздаются уже в течение часа.

Утром 16 августа в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что взрывы на месте происшествия раздаются уже в течение часа.

"Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов срочно отправился в село Майское Джанкойского района. Село Майское находится в 1 километре от поселка Qalay/Азовское", — написал он.

Скриншот с видео

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. По данным российских пропагандистов, там горит трансформаторная подстанция.

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