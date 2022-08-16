В Крыму ударили по воинской части оккупантов — Чубаров

Взрывы раздаются уже в течение часа.
Утром 16 августа в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он отметил, что взрывы на месте происшествия раздаются уже в течение часа.
"Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов срочно отправился в село Майское Джанкойского района. Село Майское находится в 1 километре от поселка Qalay/Азовское", — написал он.
Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. По данным российских пропагандистов, там горит трансформаторная подстанция.
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