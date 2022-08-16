Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Крыму сообщают о взрывах: поднялся огромный столб дыма (видео)

Дата публикации
Просмотры
1253
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму сообщают о взрывах: поднялся огромный столб дыма (видео)

Скриншот с видео

Украинцы в комментариях предполагают, что в Крым завезли "очень горячую кукурузу".

В Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре.

Видео огромного столба дыма, который видно из разных точек полуострова, опубликовали местные жители в Сети.

По предварительной информации, детонирует склад российских боеприпасов в поселок Азовское. Оккупационные власти происшествие пока никак не прокомментировали.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2022 году проведет заседание Крымской платформы. Также 15 августа был создан Консультативный совет по вопросам деоккупации.

Как бороться с крымскими тараканами: подборка забавных новинок недели

Как бороться с крымскими тараканами: подборка забавных новинок недели

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация