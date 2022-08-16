Ночью оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска: мэр города показал последствия

В ночь на 16 августа, кроме Славянска, российские оккупанты обстреляли также и частный сектор Краматорска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ночь на 16 августа россияне также обстреляли и Славянск.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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