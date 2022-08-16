Ночной вражеский обстрел Славянска: мэр города сообщил подробности

Враг атаковал несколько микрорайонов.
В ночь на 16 августа российские оккупанты обстреляли Славянск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.
"Вторник, 16 августа. У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ", — сообщил он и отметил, что жертв и раненых, к счастью, нет.
Следует отметить, что по предварительной информации, враг выпустил десятки кассетных боеприпасов по городу. Видео прилетов было опубликовано в Сети.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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