Готовятся к переезду: Кейт и Уильям отказываются от круглосуточной помощи няни

Уже в этом месяце герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми планируют переезд из Кенсингтонского дворца в Виндзор. Жить они будут в Adelaide Cottage, расположенном всего в 10 минутах ходьбы от резиденции королевы в Виндзоре.

О новых подробностях, связанных с переездом семьи, мы уже рассказывали. Теперь стало известно, что вместе с Уильямом, Кейт и их тремя детьми в коттедже не будет жить любимая няня детей - Мария Тереза Борралло.

Мария Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Ходят слухи, что после переезда Мария Тереза будет жить в другом месте - в поместье Виндзор, и приходить на работу в семью Кембриджских каждый день, а не жить вместе с детьми, как это было раньше. Все потому, что семья поменяет большой Кенсингтонский дворец на скромный дом с четырьмя спальнями, и места для проживания няни там просто нет, пишет The Telegraph.

Известно, что госпожа Борралло будет работать полный рабочий день, хотя и будет жить в другом месте с другими сотрудниками, которые ранее жили с семьей, включая домработницу и шеф-повара.

Герцогиня Кейт, принц Уильям их няня и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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Няня появилась в семье, когда младшему сыну Кейт и Уильяма – принцу Джорджу - исполнилось восемь месяцев. Сначала с малышом Джорджем им помогала Джесси Вебб – няня принца Уильяма, но ей уже было за 70, поэтому пришлось искать новую помощницу. Так появилась Мария Тереза. Она отлично поладила с Кембриджскими. Позже обязанности няни расширились, так как семья пополнилась еще двумя детьми – родились принцесса Шарлотта и принц Луи. Мария Тереза окончила колледж Норланд в Великобритании, который известен своими сильными педагогическими программами.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

Отсутствие няни с проживанием - не единственное изменение, к которому готовятся дети Кейт и Уильяма. Им предстоит пойти в новую школу, по слухам, это будет школа Ламбрук в Беркшире. Стоимость одного семестра обучения в этой школе составляет 8481 фунтов стерлингов. Уильям и Кейт посещали школу несколько раз, именно поэтому журналисты убеждены, что их дети будут учиться именно в этой школе.

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