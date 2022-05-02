Герцог и герцогиня Кембриджские переезжают в Виндзор: новые подробности

В западной прессе уже давно ходят слухи о том, что герцог и герцогиня Кембриджские планируют переезд из Кенсингтонского дворца.

Королевские инсайдеры сообщили, что Уильям и Кейт присматриваются к переезду в Adelaide Cottage, собственность королевской семьи, расположенную всего в 10 минутах ходьбы от резиденции королевы в Виндзоре.

Герцог и герцогиня Кембриджские ищут постоянный дом, куда смогут переехать вместе с тремя детьми ближе к осени. Как пишет Daily Mail, Adelaide Cottage считается первым в списке пары, поскольку он был недавно отремонтирован и хорошо подходит для семьи из пяти человек, которые хотят переехать как можно раньше.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Associated Press

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Построенный в 1831 году коттедж официально принадлежит королеве, но долгое время использовался как гостевой дом для друзей королевской семьи.

В коттедже, названном в честь королевы Аделаиды, жены короля Вильгельма IV, недавно был сделан ремонт, и значит, он может идеально подойти семье Кембриджских, которые, как говорят, хотят отправить своих троих детей в одну школу в Виндзоре.

Ранее мы писали, что у старшего сына пары – принца Джорджа – недавно состоялся пробный урок в новой школе, расположенной как раз неподалеку от Виндзорского замка.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Associated Press

Сегодня, напомним, в семье праздник. Принцессе Шарлотте исполняется 7 лет. По этому случаю были представлены новые снимки девочки, сделанные ее мамой Кейт на выходных в Норфолке.

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