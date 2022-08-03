Не по протоколу: редкие выходы герцогини Кейт в коротких шортах

По словам экспертов по стилю, членов королевской семьи редко можно увидеть в шортах, поскольку протокол требует, чтобы они одевались скромно. Но герцогиня Кембриджская иногда нарушает эти правила.

В протоколе говорится, что членам королевской семьи разрешено носить шорты определенной длины только при выполнении официальных обязанностей.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

На выходных Кэтрин посещала соревнования и присоединилась к 1851 Trust и команде Great Britain SailGP во время посещения Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

На публике супруга принца Уильяма появилась в белых коротких шортах от Holland Cooper, которые после соревнований переодела в синие короткие шорты. В обоих случаях длина шорт была мини, и все смогли рассмотреть стройные и подтянутые ноги герцогини Кейт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская нарушает правила не часто, а только лишь в тех случаях, когда это позволяет повод. Спортивные мероприятия – один из таких вариантов. Мы решили вспомнить несколько других выходов Кэтрин в коротких шортах и полюбоваться фигурой матери троих детей.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Кстати, мини-шорты Кейт Миддлтон носила еще задолго до свадьбы с принцем Уильямом.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

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