Секрет раскрыт: что ест герцогиня Кейт, чтобы оставаться такой стройной

Кейт Миддлтон всегда славилась стройной и подтянутой фигурой. Еще задолго до свадьбы с принцем Уильямом будущая герцогиня Кембриджская много занималась спортом и уделяла внимание правильному питанию.

У Кейт очень много обязанностей, трое детей, очень плотный график королевских мероприятий и различных других выходов. Но все это не мешает ей уделять время своему здоровью и внешнему виду.

Недавно мы рассматривали редкие выходы герцогини Кейт в коротких шортах. И надо сказать, что фигура супруги принца Уильяма впечатляет.

Чтобы оставаться энергичной и быть в отличной форме для активного образа жизни, герцогиня ставит на первое место здоровое питание и на второе – спорт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Что есть герцогиня Кембриджская

Ежедневный рацион Кейт Миддлтон содержит много питательных веществ. Одним из любимых блюд является очень полезный смузи с фруктами и овощами, пишет Express.

"Она пьет смузи утром и днем, содержащие спирулину, капусту, матча (мелкоизмельченный порошок зеленого чая), шпинат, кинзу и чернику", - говорит источник.

На обед Кэтрин часто ест салат из арбуза с авокадо, луком, огурцом и сыром фета с заправкой из оливкового масла, яблочного уксуса, сока лайма и немного соли с перцем.

На ужин герцогиня, как известно, часто готовит любимое блюдо принца Уильяма - карри или пиццу вместе со своими детьми. Также принц Уильям однажды рассказывал, что они с женой любят суши.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

После насыщенного событиями дня герцогиня Кембриджская любит выпить по вечерам. Напиток, вероятно, ей приносит принц Уильям, когда дети ложатся спать. Воспитание троих детей - дело достаточно трудное, а воспитывать наследников престола на глазах у всего мира, должно быть, трудно вдвойне.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

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