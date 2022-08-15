Зеленский рассказал, что Украина делает для деоккупации Крыма

В этом году Украина проведет заседание Крымской платформы.
Также 15 августа был создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма.
Об этом 15 августа во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.
"Провел совещание по подготовке Крымской платформы. Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня же создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма – чтобы координировать все мероприятия и проекты на этом направлении и обеспечивать деятельность Крымской платформы", — сказал Зеленский.
Напомним, после удара по авиабазе в Новофедоровке прошло несколько дней, а очереди из желающих покинуть украинский полуостров только увеличиваются. Россияне массово спешат покинуть Крым из-за страха новых ударов.
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