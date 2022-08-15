Зеленський розповів, що Україна робить для деокупації Криму

Україна цього року проведе засідання Кримської платформи.

Також 15 серпня було створено Консультативну раду з питань деокупації Криму.

Про це 15 серпня під час свого звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Провів нараду щодо підготовки Кримської платформи. Очікую розширення географії, рівня та кількості учасників. Сьогодні ж створено Консультативну раду з питань деокупації Криму – щоб координувати всі заходи та проекти на цьому напрямку й забезпечувати діяльність Кримської платформи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, після удару по авіабазі у Новофедоровці минуло декілька днів, а черги із охочих покинути український півострів лише збільшуються. Росіяни масово поспішають залишити Крим через страх нових ударів.

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