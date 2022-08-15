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ІКЕА заявила про завершення онлайн-продажу товарів у Росії

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ІКЕА заявила про завершення онлайн-продажу товарів у Росії

1 лютого 2021 року компанія IKEA відкриває свій перший магазин в Україні / Фото: Pexels

Поки мережа супермаркетів видає раніше оформлені замовлення.

Онлайн-продаж товарів шведської компанії ІКЕА добіг кінця. 

Про це йдеться на офіційному сайті шведської компанії в Росії.

Повідомляється, що магазини залишаться закритими та працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень.

Наразі кошик, список покупок та особистий кабінет на сайті вже недоступні.

Замовлення, що були оформлені до закінчення онлайн-продажів, опрацюють протягом серпня-вересня 2022 року у погоджений при замовленні. 

"Ми змушені мінімізувати час зберігання. Незатребувані замовлення будуть розформовані, а гроші — повернуто на рахунок, з якого було сплачено покупку", - попередив ритейлер.

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Дата публікації
Перегляди
634
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