ІКЕА заявила про завершення онлайн-продажу товарів у Росії

Поки мережа супермаркетів видає раніше оформлені замовлення.

Онлайн-продаж товарів шведської компанії ІКЕА добіг кінця.

Про це йдеться на офіційному сайті шведської компанії в Росії.

Повідомляється, що магазини залишаться закритими та працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень.

Наразі кошик, список покупок та особистий кабінет на сайті вже недоступні.

Замовлення, що були оформлені до закінчення онлайн-продажів, опрацюють протягом серпня-вересня 2022 року у погоджений при замовленні.

"Ми змушені мінімізувати час зберігання. Незатребувані замовлення будуть розформовані, а гроші — повернуто на рахунок, з якого було сплачено покупку", - попередив ритейлер.

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