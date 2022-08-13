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Почему Путин проглотил взрывы в Крыму: объяснение Пионтковского

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Почему Путин проглотил взрывы в Крыму: объяснение Пионтковского

Фото: телеграмм-каналы

По словам эксперта, реакцию Москвы на удар по аэродрому в Крыму можно считать репетицией на отступление из Херсона.

Пропаганда Кремля сделала все возможное, чтобы исключить версию украинской атаки по военному аэродрому в Крыму.

Об этом заявил российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

"Демострация возможностей украинской армии уничтожает путинский миф о "второй армии мира" и "спеоперации", которая идет по плану. Каков же это план. Следствием было увольнение командующего Черноморским флотом РФ. Путин боится потерять власть. Надвигается перспектива украинской победы. Это несовместимо с путинской властью. История России показывает, что авторитарный правитель, терпящий военное поражение, теряет и власть. В окружение Путина вопрос сейчас — освобождение Херсона", — отметил Пионтковский.

По его словам, реакцию Москвы на удар по аэродрому в Крыму можно считать модельной ситуацией, репетицией на предстоящее освобождение Херсона.

"Если такую панику, шок, беззащитность вызвала одна атака аэродром, который шок российского общества, так и в самом "бункере" вызовет освобождение Херсона или Мелитополя. Я думаю, неслучайное заявление украинского военно-политического руководства о том, что горячая фаза войны закончится зимы. Я тоже так думаю", – подытожил оппозиционер.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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