Украинский "Халк" победил американца, сражавшегося с Кличко-старшим

Непобедимый украинец Игорь Шевадзуцкий выиграл 10-й бой в профессиональной карьере.
Украинский сверхтяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) одолел американца Кевина Джонсона (35-20-1, 19 КО).
Поединок длился все 8 раундов.
Единогласным решением судей украинцу отдали все раунды: 80-72. Для 32-летнего Шевадзуцкого победа стала 10 в карьере. Кевин же потерпел 20 поражения.
Бой произошел на вечере бокса в Гамбурге. Там должен был выступить еще один украинец — Виктор Выхрист, однако его соперник заболел и поединок отменили.
- 42-летний Кевин Джонсон – экспретендент на титул WBC. Последний бой он провел прошлым летом, проиграв Агиту Кабайелу из Германии.
- В 2009 году Джонсон сражался с Виталием Кличко за титул по версии WBC и уступил украинцу решение судей.
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