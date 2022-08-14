Украинский "Халк" победил американца, сражавшегося с Кличко-старшим

Украинский сверхтяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) одолел американца Кевина Джонсона (35-20-1, 19 КО).

Поединок длился все 8 раундов.

Единогласным решением судей украинцу отдали все раунды: 80-72. Для 32-летнего Шевадзуцкого победа стала 10 в карьере. Кевин же потерпел 20 поражения.

Бой произошел на вечере бокса в Гамбурге. Там должен был выступить еще один украинец — Виктор Выхрист, однако его соперник заболел и поединок отменили.

42-летний Кевин Джонсон – экспретендент на титул WBC. Последний бой он провел прошлым летом, проиграв Агиту Кабайелу из Германии.

В 2009 году Джонсон сражался с Виталием Кличко за титул по версии WBC и уступил украинцу решение судей.

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