Український "Халк" переміг американця, який бився з Кличком-старшим

Український надважковаговик Ігор Шевадзуцький (10-0, 8 КО) здолав американця Кевіна Джонсона (35-20-1, 19 КО).

Поєдинок тривав усі 8 раундів.

Одноголосним рішенням суддів українцю віддали усі раунди: 80-72. Для 32-річного Шевадзуцького ця перемога стала 10 в кар'єрі. Кевін же зазнав 20 поразки.

Бій відбувся на вечорі боксу в Гамбургу. Там мав виступити також ще один українець - Віктор Вихрист, однак його суперник захворів і поєдинок скасували.

42-річний Кевін Джонсон – експретендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа, програвши Агіту Кабайєлу з Німеччини.

У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC та поступився українцю рішенням суддів.

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