У Криму вдарили по військовій частині окупантів - Чубаров

Зранку 16 серпня в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. Влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку.

Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що вибухи на місці події лунають вже протягом години.

"Гауляйтер окупованого Криму Аксьонов терміново вирушив до села Майське Джанкойського району. Село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське", - написав він.

Скриншот із відео

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. За даними російських пропагандистів, там горить трансформаторна підстанція.

Як боротися з кримськими тарганами: підбірка кумедних новинок тижня

Читайте також: