Местные сообщают о взрывах в Житомире

Перед звуками взрывов в Беларуси в небо поднялась вражеская авиация. После этого тревога прозвучала в приграничных областях.

О взрывах в месте сообщают местные СМИ.

Соответствующую информацию подтвердил и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара. Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии", - написал Бунечко.

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