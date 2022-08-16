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Местные сообщают о взрывах в Житомире

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Местные сообщают о взрывах в Житомире

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В Житомире прогремели мощные взрывы.

Перед звуками взрывов в Беларуси в небо поднялась вражеская авиация. После этого тревога прозвучала в приграничных областях.

О взрывах в месте сообщают местные СМИ.

Соответствующую информацию подтвердил и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара. Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии", - написал Бунечко.

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Дата публикации
Просмотры
4311
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