Местные сообщают о взрывах в Житомире

В Житомире прогремели мощные взрывы.
Перед звуками взрывов в Беларуси в небо поднялась вражеская авиация. После этого тревога прозвучала в приграничных областях.
О взрывах в месте сообщают местные СМИ.
Соответствующую информацию подтвердил и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара. Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии", - написал Бунечко.
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