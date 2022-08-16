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У Житомирі пролунали два вибухи

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У Житомирі пролунали два вибухи

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

У Житомирі пролунали потужні вибухи.

Перед звуками вибухів у Білорусі в небо здійнялась ворожа авіація. Після цього тривога пролунала у прикордонних областях.

Про вибухи у місці повідомляють місцеві ЗМІ.

Відповідну інформацію підтвердив і очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", - написав Бунечко.

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Дата публікації
Перегляди
3655
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