У Житомирі пролунали два вибухи

У Житомирі пролунали потужні вибухи.
Перед звуками вибухів у Білорусі в небо здійнялась ворожа авіація. Після цього тривога пролунала у прикордонних областях.
Про вибухи у місці повідомляють місцеві ЗМІ.
Відповідну інформацію підтвердив і очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", - написав Бунечко.
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