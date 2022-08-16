Росія тримає в Чорному морі 4 субмарини з "Калібрами" - Риженко

Окрім цього, щоденно в морі на патрулюванні перебувають від 2 до 5 російських кораблів – носіїв ракет "Калібр".

Про це повідомив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі марафону телеканалу "Freeдом".

Він також розповів, скільки кораблів та суден загалом має Чорноморський флот РФ.

"Чорноморський флот РФ зараз має близько 80 кораблів та суден, які входять до його складу, з урахуванням тих, які прийшли до початку війни. А якщо порівнювати з Чорноморським флотом Радянського союзу, то це 1/10 його частина по кількості, але по якості за останні 8 років вони змогли побудувати 13 кораблів, які стріляють ракетими "Калібр", - розповів він.

Риженко зазначив, що ці кораблі майже 6 місяців становлять загрозу для України.

"Зараз 9 з цих кораблів – у Чорному морі. Є кораблі ще у Середземному морі", - розповідає він.

За його словами Чорноморський флот РФ має ще у 9 кораблів та катерів, які стріляють старими радянськими ракетами, "які стріляють не так далеко, але в принципі також можуть знищувати".

Також Росія має 12 десантних кораблів. "Вони можуть висадити десант, навіть, можливо два, як в Чорному морі так і в Азовському морі. Але в Азовському морі вони вже взяли під контроль, а загроза висадка десанту в Чорному морі є", - каже експерт.

Також за його словами, в РФ "є сильна авіація там, яка належить військовим космічним силам, але повністю інтегрована з Чорноморським флотом".

"Є берегові ракетні батареї, які також можуть стріляти і, в принципі, їх радіус дозволяє витіснити кораблі практично до територіальних вод", - зазначає Риженко.

Він додав, що Росія збудувала 6 підводних човнів, 4 з яких зараз перебувають у Чорному морі. Вони є також загрозою для України, адже стріляють "Калібрами".

"Є ще різні менші кораблі і катери, починаючи від "Рапторів", які ми успішно знищували, коли вони працювали по Зміїному, тральщики і розвідувальні кораблі. Загалом 80 кораблів, вони базуються в Севастополі, Новоросійську, Новоозерному, частково на інших базах", - зазанчив він.

За словами Риженка, щоденно в морі перебувають близько 6-12 кораблів, з них, 2-5 – носії ракет "Калібр".

"Зараз ми бачимо, що цих кораблів на чергуванні стає менше і "Калібрами" вони стріляють також менше",- підсумував він.

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