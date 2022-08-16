Россия держит в Черном море 4 субмарины с "Калибрами" — Рыженко

Кроме этого, ежедневно в море на патрулировании находятся от 2 до 5 российских кораблей – носителей ракет "Калибр".

Об этом сообщил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире марафона телеканала Freedom.

Он также рассказал, сколько кораблей и судов в целом имеет Черноморский флот РФ.

"Черноморский флот РФ сейчас имеет около 80 кораблей и судов, входящих в его состав, с учетом тех, которые пришли к началу войны. А если сравнивать с Черноморским флотом Советского союза, то это 1/10 его часть по количеству, но по качеству за последние 8 лет они смогли построить 13 кораблей, стреляющих ракетами "Калибр", — рассказал он.

Рыженко отметил, что эти корабли почти 6 месяцев представляют угрозу Украине.

"Сейчас 9 из этих кораблей – в Черном море. Есть корабли еще в Средиземном море", – рассказывает он.

По его словам, Черноморский флот РФ имеет еще 9 кораблей и катеров, которые стреляют старыми советскими ракетами, которые "стреляют не так далеко, но в принципе также могут уничтожать".

Также Россия имеет 12 десантных кораблей. "Они могут высадить десант, даже возможно два, как в Черном море так и в Азовском море. Но в Азовском море они уже взяли под контроль, а угроза высадка десанта в Черном море есть", — говорит эксперт.

Также по его словам, у РФ "есть сильная авиация там, которая принадлежит военным космическим силам, но полностью интегрирована с Черноморским флотом".

"Есть береговые ракетные батареи, которые также могут стрелять и, в принципе, их радиус позволяет вытеснить корабли практически до территориальных вод", — отмечает Рыженко.

Он добавил, что Россия построила 6 подводных лодок, 4 из которых сейчас находятся в Черном море. Они также являются угрозой для Украины, ведь стреляют "Калибрами".

"Есть еще разные меньшие корабли и катера, начиная от "Рапторов", которые мы успешно уничтожали, когда они работали по Змеиному, тральщики и разведывательные корабли. Всего 80 кораблей, они базируются в Севастополе, Новороссийске, Новоозерном, частично на других базах", — сказал он.

По словам Рыженко, ежедневно в море находятся около 6-12 кораблей, из них, 2-5 – носители ракет "Калибр".

"Сейчас мы видим, что этих кораблей на дежурстве становится меньше и "Калибрамы" они стреляют также меньше ", — подытожил он.

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