Україна програє РФ в озброєнні на Чорному морі, але може протидіяти ворогу: експерт пояснив, як саме

Експерт Центру оборонних стратегій Сергій Риженко пояснив, яка ситуація з розстановкою сил України та Росії на морі.

Про це він розповів 16 серпня в ефірі телеканалу Freedom.

"Якщо порівнювати російські з нашими надводними силами, то вони домінують. У них паритет сім-вісім до одного. Бо у нас надводні сили, на жаль, слабкі. Проте ми можемо протидіяти. І якщо брати оцінку загалом сил, які протидіють Росії на морі, то тут вони все одно домінують, оскільки у них дуже велика кількість техніки. У них і авіація, і ракетні системи, і підводні човни. То тут ми програємо десь один до трьох-чотирьох. Але, те, що у нас є наразі протикорабельні ракети, - це навіть у цих умовах дозволяє нам контролювати їх та тримати на відстані і за необхідності наносити удари", - зазначив експерт.

Він також додав, що цей контроль, на жаль, не дуже впливає на можливість Росії завдавати ракетних ударів по території України з моря, але вони можуть на великій відстані стріляти лише "Калібрами", яких у них не так багато лишилося. Риженко також наголосив, що для обстрілів іншими ракетами, Росія повинна підходити на менші відстані, а наразі вона цього зробити не може.

"Вони стріляють "Калібрами" з моря. Інша справа, що "Калібрів" дійсно небагато, бо раніше вони стріляли кожного дня, а азараз один раз на тиждень-два", - говорить експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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