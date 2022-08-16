"Крым нормальной страны – это о Черном море": Подоляк прокомментировал взрывы

В оккупированном Крыму с утра, 16 августа, детонируют снаряды в воинской части в селе Майское.

Так называемые местные власти назвали это "инцидентом" и заявили об эвакуации населения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Крыму в Twitter, сказал, что оккупированный российскими боевиками Крым — это всегда о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков.

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – говорится в сообщении.

Напомним, утром, 16 августа в Крыму раздались взрывы, поднялся огромный столб дыма.

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