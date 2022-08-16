"Крим нормальної країни – це про Чорне море": Подоляк прокоментував вибухи

У Джанкойському районі окупованого Криму сталася масштабна пожежа у військовій частині окупантів.
В окупованому Криму, від ранку, 16 серпня, детонують снаряди у військовій частині у селі Майське.
Так звана місцева влада назвала це "інцидентом" і заявила про евакуацію населення.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи в Криму у Twitter, сказав, що окупований російськими бойовиками Крим — це зажди про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, зранку, 16 серпня у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.
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