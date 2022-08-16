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Вибухи в Криму: мешканців Майського евакуюють через "інцидент"

Вибухи в Криму: мешканців Майського евакуюють через "інцидент"

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Вибухи в Криму: мешканців Майського евакуюють через "інцидент"

Скриншот із відео

У Джанкойському районі окупованого Криму повідомляють про вибухи та масштабну пожежу.

Зранку, 16 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи. 

За інформацією очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. 

Пропагандистські ЗМІ РФ пишуть, що жителів населеного пункту Майське евакуюють.

Місцева окупаційна "влада" заявила, що евакуація відбувається через "інцидент" на півночі Криму. Там сталася детонація боєприпасів.

Нагадаємо, зранку, 16 серпня у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.

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