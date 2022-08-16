Взрывы в Крыму: жителей Майского эвакуируют через "инцидент"

В Джанкойском районе оккупированного Крыма сообщают о взрывах и масштабном пожаре.

Утром, 16 августа, в оккупированном Крыму раздались взрывы.

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района.

Пропагандистские СМИ РФ пишут, что жителей населенного пункта Майское эвакуируют.

Местные оккупационные "власти" заявили, что эвакуация происходит через "инцидент" на севере Крыма. Там произошла детонация боеприпасов.

Напомним, утром, 16 августа в Крыму раздались взрывы, поднялся огромный столб дыма.

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