Одесса "поплыла": в сети опубликовали последствия непогоды в городе (видео)

Одессу накрыл мощный град, город значительно подтопило.
Во вторник днем, 16 июля, Одессу накрыл мощный ливень и град – улицы "поплыли".
Из-за подтопления временно приостановлено движение трамвайных маршрутов и троллейбусов.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 8 бригад, 24 единицы техники и 311 коммунальщиков.
Пользователи публикуют в Сети последствия непогоды.
Напомним, непогода наделала беды в Кривом Роге – поваленные деревья разрушали дома, улицы стали непроходимыми.
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