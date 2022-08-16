Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одесса "поплыла": в сети опубликовали последствия непогоды в городе (видео)

Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одесса "поплыла": в сети опубликовали последствия непогоды в городе (видео)

Фото: скриншот с видео

Одессу накрыл мощный град, город значительно подтопило.

Во вторник днем, 16 июля, Одессу накрыл мощный ливень и град – улицы "поплыли".

Из-за подтопления временно приостановлено движение трамвайных маршрутов и троллейбусов.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 8 бригад, 24 единицы техники и 311 коммунальщиков.

Пользователи публикуют в Сети последствия непогоды.

Напомним, непогода наделала беды в Кривом Роге – поваленные деревья разрушали дома, улицы стали непроходимыми.

Читайте также:

Непогода на Волыни: в Луцке из-за обильных дождей затопило улицы

Непогода на Волыни: в Луцке из-за обильных дождей затопило улицы

Похожие темы:

Следующая публикация