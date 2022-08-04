Мощный ливень накрыл Харьков: центр города превратился в реку, авто "плавали" в воде

Днем 4 августа сильный ливень парализовал центр Харькова. Центральный проспект города и еще несколько улиц – затопило. Коммунальщики выехали откачивать воду, но и сами застряли в пробке.

Харьков с обеда – под обильным дождем. Где-то в час дня начался сильный ливень — и уже через час центр города Харькова начал затапливать.

Стабилизировалась ли ситуация в городе сейчас – в сюжете ТСН.ua.

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Хотя в Харькове и сейчас немноголюдно — в последние дни здесь действительно улицы полупустые, но на центральном проспекте образовалась немалая пробка. Автомобили поключили аварийки и медленно пытались проехать по воде. У некоторых легковушек даже колес из воды не было видно. В определенных местах машины не могли проехать – и водители просто выходили и начинали их толкать. В соцсетях также выложили видео, как затопило пассажиров в троллейбусе.

Ненастье парализовало движение в Харькове на несколько часов. Коммунальные службы выехали в центр города, чтобы откачать воду, но и сами простояли в немалой пробке. Уже ближе к вечеру дороги стали проездными. По прогнозам синоптиков, в Харькове будет дождь до утра 5 августа.

Заметим, по информации Укргидрометцентра, дождливую погоду почти по всей территории Украины следует ожидать и в пятницу, 5 августа. По прогнозам синоптиков, 5 августа ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, небольшие, на Левобережье, умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 27-32°.

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