Волна массовых минирований прокатилась по Украине

Железнодорожные и автовокзалы, рынки, торговые центры... Сообщения о заминировании оказались ложными.

В центре страны и на западе полиция почти одновременно получила сообщения о заложенной взрывчатке.

Речь шла о местах скопления людей — железнодорожных и автовокзалах, рынках, торговых центрах, сообщает корреспондент ТСН.

Полиция Ровенской области получила сообщение о заминировании железнодорожного, автовокзала и на улице неподалеку продуктового рынка в областном центре.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 4 августа, около 12:00", — отметили правоохранители.

А в Черновцах аноним сообщил о заминировании трех центральных корпусов Национального университета. С территории эвакуировали всех работников.

Движение транспорта на близлежащих улицах было перекрыто. Взрывчатку в вузе правоохранители не нашли. Остальные сообщения о заминировании тоже оказались ложными.

Напомним, взрывчатка в багажнике, залы игровых автоматов и десятки пьяных водителей — это обнаружили полицейские всего через несколько часов и только в одном городе Ирпене Киевской области.

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