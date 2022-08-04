Хвиля масових замінувань прокотилась Україною

Залізничні та автовокзали, ринки, торгові центри... Повідомлення про замінування виявилися хибними.

У центрі країни та на заході поліція майже одночасно отримала повідомлення про закладену вибухівку.

Ішлося про місця скупчення людей - залізничні та автовокзали, ринки, торгові центри, повідоиляє кореспондент ТСН.

Поліція Рівненської області отримала повідомлення про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку в обласному центрі.

"Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, четвертого серпня, близько 12:00", - зазначили правоохоронці.

А в Чернівцях анонім повідомив про замінування трьох центральних корпусів Національного університету. Із території евакуювали всіх працівників.

Рух транспорту на прилеглих вулицях перекрили. Вибухівку у виші правоохоронці не знайшли. Решта повідомлень про замінування теж виявилися хибними.

Нагадаємо, вибухівка в багажнику, зали ігрових автоматів і десятки п'яних водіїв - це виявили поліцейські лише за кілька годин і тільки в одному місті Ірпені на Київщині.

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