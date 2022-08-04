Латвія припинила дію угоди про економічне співробітництво з Росією

Дію угоди про економічне співробітництво Латвії та РФ було призупинено в понеділок, 1 серпня. Того ж дня між державами припинили діяти домовленості про створення міжурядової комісії в галузі економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що від 1 серпня також призупинено дію угоди 2010 року між Латвією та Росією про спрощення взаємних поїздок між прикордонними територіями двох країн.

Також ще 16 травня призупинили дію статті 13 угоди між урядами Латвії та Росії про соціальний захист російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Нагадаємо, 30 липня "Газпром" припинив постачання газу до Латвії, заявивши про нібито порушення умов відбору.

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