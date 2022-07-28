Уряд Латвії погодив збільшення військової підтримки Україні

Відповідне рішення про збільшення військовї допомоги Україні уряд Латвії ухвалив на позачерговому засідання.

Сьогодні, 28 липня, уряд Латвії під час свого позачергового засідання підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, інформує Delfi.

Про яку саме військову підтримку України йдеться - Міністерство оборони наразі не повідомило.

Зазначимо, від початку повномасштабного наступу Росії на Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різноманітної допомоги Збройним силам України.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро. Серед допомоги - зброя та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкова зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.

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