В Латвії прокоментували припинення постачання російського газу

Країна підкреслила, що вже давно не розраховує на Росію.

Міністерка економіки Латвії Ілзе Індриксоне прокоментувала рішення російського монополіста "Газпром" припинити постачання газу країні.

Про це повідомляє видання LSM.lv.

За її словами, Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. В уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.

"Для нас цей крок (рішення "Газпрому" - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністерка.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, "Газпром" припинив постачання газу до Латвії, заявивши про нібито порушення умов відбору.

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