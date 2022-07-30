В Одеській області виявили ще одну міну біля узбережжя

Фахівці вже знешкодили вибухонебезпечний предмет.
На узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.
Він також нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в морі і закликав мешканців Одеської області не відвідувати пляжі.
Нагадаємо, у Сумській області вантажівка і комбайн підірвалися на мінах: є загиблі та поранені.
Читайте також:
- В Одеській області до берега прибило морську міну
- Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря: фото
- Море – за ґратами: в Одесі на пляжах встановили паркани, але люди все одно лізуть до замінованої водойми