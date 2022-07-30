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В Одеській області виявили ще одну міну біля узбережжя

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В Одеській області виявили ще одну міну біля узбережжя

Фото: Getty Images

Фахівці вже знешкодили вибухонебезпечний предмет.

На узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові.  

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.

Він також нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в морі і закликав мешканців Одеської області не відвідувати пляжі.

Нагадаємо, у Сумській області вантажівка і комбайн підірвалися на мінах: є загиблі та поранені.

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