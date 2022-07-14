В Одеській області до берега прибило морську міну

В Одеській області до берегів прибило ворожу морську міну після шторму. Знешкодженням боєприпасу займаються фахівці.

Про це сьогодні, 14 липня, повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

"А після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи. На одному з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега. Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження морської "мандрівниці", - йдеться у повідомленні.

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