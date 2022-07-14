Від чого залежить термін визволення всієї України - військовий експерт пояснив

Терміни звільнення України залежать від того, коли ЗСУ перейдуть до контрнаступу на Херсонському напрямку. Для цього ЗСУ необхідно отримати більше зброї від західних партнерів та покращити оборонні позиції.

Ексзаступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що після деокупації Херсонщини Україна зможе почати створювати стратегічний резерв для проведення контрнаступальної операції зі звільнення території від окупантів.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "FreeДом".

Романенко нагадав, що Зеленський вже поставив завдання щодо підготовки проведення наступальних дій оперативного рівня на Херсонському напрямку. Сьогодні відповідні плани розробляються не лише у ЗСУ, а й у Силах оборони.

"Генеральний штаб розробляє безпосередньо воєнні дії на цьому напрямку, і не тільки. Щоб бути успішними в наступальних діях на Херсонському напрямку, необхідно забезпечити щонайменше оборонні успішні дії у східній операційній зоні, де противник зосереджується і намагається організувати подальший наступ та захоплення Донецької області", – зазначив ексзаступник голови Генштабу ЗСУ.

За його словами, здатність України перейти до контрнаступу залежить від того, наскільки швидко та масовано буде організоване постачання сучасного озброєння від західних партнерів. Романенко переконаний, що зараз особливо важливо посилювати і оборонні можливості України.

Ексзаступник голови Генштабу ЗСУ підкреслює, що ракетні обстріли по території нашої держави продовжуються. Тому слід стимулювати США до надання нових пакетів озброєння, зокрема ракет дальньої дії. Крім того, Романенко вважає, що кількість американських HIMARS, які наразі є в Україні, стратегічно не розв'язує проблему, а лише "показує вектор, куди рухатися далі".

"Це таке зерно, яке повинно зрости і аж тоді дасть ефект – спершу оперативного рівня, який дозволив розв'язувати питання на Харківському напрямку та Запоріжжі, а згодом перерости в те, що ми виконаємо свою оборонну операцію", – зазначив Романенко.

За словами експерта, це означає зупинити просування противника вздовж усього фронту, змусити його перейти до оборони та за цей час створити стратегічний резерв, який використовуватиметься для проведення контрнаступальної операції зі звільнення нашої території від російських окупантів.

Нагадаємо, ексрадник очільника МВС Віктор Андрусів вважає, що звільнити Херсонську область до кінця літа вдасться лише за умови надходження достатньої кількості авіації та артилерії від партнерів. Інакше навесні росіяни зможуть використати область, як плацдарм для наступу на Миколаїв та Одесу.

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