Росіяни обстріляли Слов’янськ: голова ВЦА просить людей евакуюватися

Росіяни напередодні ввечері та минулої ночі обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

Під час обстрілів армії Російської Федерації пораненя отримали двоє людей. Крім того, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Крім того, він повідомив про те, що у жителів Слов’янської громади з’явився прихисток у місті Коростень Житомирської області. Саме тому Лях просить мешканців громади не відкладати евакуацію. Перший виїзд заплановано на завтра, 15 липня.

"Розселятимуть безкоштовно - у гуртожитках, профілакторіях, порожніх будинках та квартирах. Також евакуйованим пропонують безкоштовні обіди та гуманітарну допомогу", - розповів голова ВЦА.

Як повідомлялося, зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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