Росіяни випустили дев'ять ракет по Миколаєву: фото

Російські окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що станом на 09:00 14 липня відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю.

Своєю чергою, мер Миколаєва Олександр Сєнкеви повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста. Зокрема, пошкодили готель "Миколаїв". Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру, що розташований навпроти.

"На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - йдеться у повідомленні міського голови.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

В ОВА наголошують, що відомо про одну поранену людину. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару немає.

Як повідомлялося, росіяни завдають авіаційних ударів та наступають - ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. По населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

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