Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську - мер міста

Вранці 14 липня ворог завдав авіаракетні удари по промисловій зоні міста.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста", - написав він та закликав містян залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.

Варто зазначити, що внаслідок ворожого ракетного удару по центру Краматорська 7 липня, за попередніми даними, одна людина загинула, щонайменше 10 пораненні.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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