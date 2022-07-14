Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську - мер міста

Російські окупанти ракетами обстріляли Краматорськ.
Вранці 14 липня ворог завдав авіаракетні удари по промисловій зоні міста.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста", - написав він та закликав містян залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.
Варто зазначити, що внаслідок ворожого ракетного удару по центру Краматорська 7 липня, за попередніми даними, одна людина загинула, щонайменше 10 пораненні.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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