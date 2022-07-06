Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться впродовж 2,5 року.

Якщо йдеться про активні бойові дії, то їхні терміни завершення - ще більш оптимістичні, впевнений Арестович.

Такий новий прогноз Арестович зробив під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним у середу, 6 липня.

"За 2,5 року ми розберемося з цією проблемою. З активними бойовими діями, я думаю, ще швидше. Ще раз повторю важливу думку. Російська армія втратила можливості в Україні досягати хоч якихось завдань. Втративши ці можливості, армія РФ зосередила 50% від усього угрупування. Так саме зосередження та переїзд - це дуже великі витрати, проблеми, втрати та час. Час, коли йде західне озброєння, і ми створюємо резерви", - сказав Арестович.

Радник голови ОП зауважив, що російська армія на окремих ділянках фронту уже немає сил та ресурсів для боротьби.

"Нюанс такий, раніше вони могли на окремих напрямках боротися, їм вистачало сил та ресурсів. Зарах їм потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Це дуже погана, безперспективна війна для них", - підкреслив він.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому ракетні обстріли з боку Росії потроху почали затихати.

В Одесі пробратися на заміновані пляжі людей не стримують навіть паркан

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.