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Українські морпіхи показали британські броньовики Mastiff у дії (відео)

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Українські морпіхи показали британські броньовики Mastiff у дії (відео)

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

У Сухопутніх військах ЗСУ показали британські броньовики Mastiff у дії.

Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Нагадаємо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні українські військові вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Ceasar та Panzerhaubitze 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ Krab, а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Крім того, самохідні артилерійські гаубиці Panzerhaubitze 2000 уже працюють на полі бою та вибивають ворога з української землі. 

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