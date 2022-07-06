"На фронтах - пауза": Арестович розповів, до чого готується Росія

Найбільше ударне угруповання російських сил, що зосереджене від Ізюмського напрямку на Слов'янськ, хоче піти в атаку, але проблема в тому, що воно постійно перегруповується.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 6 липня.

"Попаснянське угруповання - куди жвавіше за наявності меншої сили. Воно таки проламалося вперед. Головна готовність там. Попаснянське намагається прорватися у бік Бахмута. Частина має намір вийти на кордон Луганської області. Там розгорнуться основні події. 3-4 підрозділи перекидаються на Херсонський та Криворізький напрямки. Основні події – Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут", - зазначив Арестович.

Раніше речник Повітряних сил розповів про джерела, з яких дізнаються про ракетну небезпеку і оголошують повітряну тривогу. Зокрема, йдеться про радіолокаційну розвідку, звичайну розвідку та дані партнерів України. Однак він наголосив, що Повітряні сили України не мають достатньо засобів для ефективного знищення російських цілей.

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