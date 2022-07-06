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Як українцям отримати медичну допомогу в Литві

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Як українцям отримати медичну допомогу в Литві

Фото: Getty Images

Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання в Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу.

Публікуємо корисну інформацію, як українцям отримати медичну допомогу в Литві.

Як повідомляє МОЗ, Українці в Литві можуть претендувати на такі медичні послуги:

  • послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я,
  • медичну реабілітацію поранених на війні,
  • щеплення від COVID-19
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У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його слід показувати в медичних закладах та аптеках.

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Шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

  • невідкладна медична допомога,
  • огляд і медична допомога під час вагітності та пологах,
  • інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.
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Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

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