Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання в Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу.

Публікуємо корисну інформацію, як українцям отримати медичну допомогу в Литві.

Як повідомляє МОЗ, Українці в Литві можуть претендувати на такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я,

медичну реабілітацію поранених на війні,

щеплення від COVID-19

У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його слід показувати в медичних закладах та аптеках.

Шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

невідкладна медична допомога,

огляд і медична допомога під час вагітності та пологах,

інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.

Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.