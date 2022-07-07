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Зеленський зустрівся із сенаторами зі США: про що говорили

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Зеленський зустрівся із сенаторами зі США: про що говорили

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 7 липня зустрівся з двома сенаторами зі США - Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Президент з американськими посадовцями обговорили постачання зброї Україні для протидії російській агресії. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. 

"Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти – піти до шкіл та університетів. Розраховуємо на підтримку Конгресу в питанні постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Ми повинні забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні", - повідомив президент. 

© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро

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