Кім пояснив, кому варто евакуюватися з Миколаєва

Очільник ОВА вважає, що місцевим жителям Миколаєва, які не втратили роботу та підтримують економіку, можна залишатися у місті.
Мешканцям Миколаєва, які залишилися без роботи та мають можливість перебувати у безпечнішому місці, краще покинути місто.
Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав в ефірі 5 каналу.
"Моя думка наступна – якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, у тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати та перебувати тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.
Також він додав, що із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.
Нагадаємо, що у Миколаєві СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам. Колаборант передавав окупантам інформацію про пересування ЗСУ та корегував ракетні удари по місту.
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