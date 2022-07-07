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Залишають склади і дають драпака: на Запоріжжі після розгрому ЗСУ військової бази фіксують масове дезертирство серед окупантів

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Залишають склади і дають драпака: на Запоріжжі після розгрому ЗСУ військової бази фіксують масове дезертирство серед окупантів

Фото: Associated Press

На окупованій частині Запорізької області серед окупантів спостерігаються панічні настрої.

Фіксується масове дезертирство російських вояків після того, як ЗСУ в Мелітополі знищили військову базу окупантів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"За інформацією добрих людей, після знищення ЗСУ військових об'єктів окупантів із високоточної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області в армії окупанта почалася паніка. Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядичка "Ленд Ліза". Так, нещодавно, на тимчасово окуповану територію Запорізької області прибув підрозділ фсб рашки із завданням провести розшукові дії за фактом дезертирства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 30 військовослужбовців РФ залишили місця дислокації підрозділів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Нагадаємо, напередодні українські війська завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі.

Російські війська були налякані ударами ЗСУ по їхній військовій базі, тож вирішили "заховатися" у житлових кварталах міста.

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