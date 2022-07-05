Після розгрому військової бази окупантів в Мелітополі, вони з технікою перебралися в житлові квартали

В окупованому Мелітополі російські окупанти налякані ударами ЗСУ по їхній військовій базі.
Щоб убезпечити себе, вони вирішили "заховатися" у житлових кварталах міста.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
За інформацією видання, після нічних прильотів на вихідних на військову базу на аеродромі, окупанти перестали почуватися настільки впевнено в Мелітополі. Зібравши пошкоджену техніку та особовий склад, росіяни почали облаштовуватися в житловій забудові.
Як повідомляють місцеві жителі, надзвичайно активний рух російських військових спостерігається у мікрорайоні. Вони облаштували базу за супермаркетом АТБ в районі зупинки "Дитсадок".
"Чим це загрожує місцевим мешканцям, мелітопольці чудово розуміють. Вести вогонь із дворів багатоповерхівок – звична тактика окупантів", - констатує видання.
Нагадаємо, що після знищення військової бази росіяни повністю блокували Мелітополь з п'ятої години ранку до четвертої години вечора.
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