В Донецькій ОВА повідомили, скількох людей за добу вбили росіяни

Російські окупанти продовжують вбивати невинних цивільних людей в Україні.
Протягом 4 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини.
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Трагедія сталася у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення.
Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано двом людям, пораненим на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.
Як повідомлялося, Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині найбільше постраждали від ракетних ударів та обстрілів.
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