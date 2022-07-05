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В Донецькій ОВА повідомили, скількох людей за добу вбили росіяни

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В Донецькій ОВА повідомили, скількох людей за добу вбили росіяни

Фото: Національна поліція України

Російські окупанти продовжують вбивати невинних цивільних людей в Україні.

Протягом 4 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини.

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Трагедія сталася у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано двом людям, пораненим на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.

Як повідомлялося, Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині найбільше постраждали від ракетних ударів та обстрілів.

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