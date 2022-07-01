Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих збільшилася до восьми

Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих збільшилася до восьми

З-під завалів будинку в Миколаєві, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали ще одне тіло.

Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку у Миколаєві.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка. Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів.

Нагадаємо, 29 червня російська ракета "Онікс" влучила в багатоповерхівку Миколаєва.

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