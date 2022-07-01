Німеччина обурена діями Литви щодо блокування Калінінграда і боїться війни з РФ – Spiegel

За інформацією видання, незабаром блокування санкційних товарів до Калінінграда може бути скасоване на прохання Німеччини.

Німецький уряд обурений діями Литви, яка блокує транзит товарів до російського Калінінграда.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела.

Суперечка щодо заборони транзиту деяких товарів до російського ексклаву Калінінграді розгортається. За інформацією видання, незабаром блокування санкційних товарів може бути скасоване на прохання Німеччини.

Майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають під санкції ЄС транзитні вантажі для Калінінграда. Тепер уряд ФРН наполягає на тому, щоб цю територію було виключено з санкційних обмежень, щоб уникнути ескалації з Росією.

У виданні зазначають, що Німеччина обурена діями Литви. У Берліні не поділяють оцінку литовців щодо того, що транзит санкційних товарів до Калінінграда не повинен проходити через територію ЄС.

"Це перевезення з Росії до Росії. Це дозволено", – цитує Spiegel представника німецької влади.

Німецький уряд побоюється, що конфлікт з Росією призведе до ескалації через транзитну суперечку і Москва застосує силу для створення сухопутного коридору.

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що одна з його найважливіших цілей — не допустити перетворення НАТО на воюючу сторону. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

Урядові кола Литви заявили: "Німці чинять тиск на Єврокомісію, аби санкції не поширювалися на Калінінград. Вони бояться, що їхні солдати можуть бути втягнути у військовий конфлікт і дозволяють залякувати себе РФ".

Рішення Брюсселя з цього питання має бути ухвалене до 10 липня, коли набуть чинності наступні санкції, повідомляє видання. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. "Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив", – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього — "щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і сушею", зазначає Spiegel.

Тепер у Вільнюсі побоюються, що будь-яке скасування санкцій може погіршити безпекову ситуацію. "Санкції повинні виконуватися. Жодне рішення не повинно підривати довіру та ефективність політики санкцій ЄС", – заявила недавно речниця МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає світ не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда. Міністр каже, що Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС.

Нагадаємо, що від 17 червня Литва заборонила транспортування таких товарів, як будівельні матеріали, метали та вугілля до Калінінграду, посилаючись на санкції ЄС через вторгнення Росії в Україну. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

У Росії пригрозили, що транспортна блокада Калінінградської області "розв’язує їй руки" і допустили розблокування Калінінграда військовим шляхом.

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