Норвегія заблокувала вантаж для росіян на Шпіцбергені: в РФ погрожують "заходами у відповідь"

Норвегія заблокувала вантаж для росіян на Шпіцбергені: в РФ погрожують "заходами у відповідь"

Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, проте РФ має право вести там господарську діяльність.

Норвегія не дозволила російській гірничодобувній компанії "Арктиквугілля" завазти вантаж до російського селища Баренцбург на Шпіцбергені через санкції.

Про це повідомляє NRK.

На прикордонній станції Стурскуг було зупинено 20 тонн російських товарів, що прямували до Баренцбурга. РФ запевняє, що везе на острів лише продукти, медичне обладнання, будівельні матеріали та запасні частини для транспортних засобів.

Фото: nrk.no

За даними видання, "Арктиквугілля" та посольство Росії відправили листа до МЗС Норвегії з проханням зробити виняток для транзиту товарів. Російська сторона стверджує, що блокування "може призвести до гуманітарної кризи".

У МЗС Норвегії заявили, що у Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на всій території Шпіцбергена. Хоча ці громади російські.

Губернатор Шпіцбергена Ларс Фаузе каже, що вони мають регулярний контакт з Траст Арктиквугілля щодо поставок. За його словами, громади, які мешкають на Шпіцбергені, отримують продовольство.

"Я можу вас запевнити, що ніхто не постраждає, доки Норвегія має повний і повний контроль над архіпелагом", - зазначив Фаузе.

Істерика у Росії

Позиція Норвегії викликала бурхливу реакцію в РФ.

Віце-спікер Ради Федерації РВ Костянтин Косачов у своєму телеграм-каналі заявив, що дії Норвегії порушують положення Паризького договору про правовий статус арктичної території.

Російський сенатор Андрій Клішас заявив, що приналежність архіпелагу Шпіцбергена Норвегії під великим питанням. Так він прокоментував слова Косачова про неправомірність заборони Осло пропустити російські вантажі із продуктами на острів.

Клішас вважає, що росіяни, які зараз перебувають на острові, "мають бути забезпечені всім необхідним, а їхня безпека гарантована повною мірою".

МЗС Росії назвало ситуацію навколо блокування російських вантажів норвезькою стороною "неприйнятною".

"Не дружні дії проти Росії неминуче призведуть до відповідних заходів у відповідь", – йдеться в повідомленні відомства.

Шпіцберген: яке відношення має РФ до норвезького архіпелага

Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії. Проте господарську діяльність на островах можуть вести країни, що приєдналися до Паризького договору 1920 року. Зокрема Росія. На острові Західний Шпіцберген є російський населений пункт — селище Баренцбург, а також законсервовані селища Піраміда та Грумант.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, що Норвегія запроваджує ембарго на нафту країни-агресорки.

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